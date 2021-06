Tryptyk Powstańczy – Pamięć ziemi. - 500 artystów wystąpi w Bytomiu - mówi reżyser Karolina Widera

Rozmawiamy z Karoliną Widerą, reżyserką widowiska, które będzie można zobaczyć w piątek (25 czerwca) na Rynku w Bytomiu

Widowisko zostało podzielone na trzy części. Która z nich była dla organizatorów i artystów największym wyzwaniem?

Karolina Widera: Każda na swój sposób. W pierwszej części to wyzwanie wzięły na siebie orkiestry dęte. Zagrają nowatorską kompozycję ,,Pamięć ziemi” autorstwa śląskiego kompozytora Klaudiusza Jani, która została stworzona specjalnie z myślą o piątkowym widowisku w Bytomiu. Na scenie wystąpi pięć różnych orkiestr – to sztuka, żeby zgrać się ze sobą. Kolejna część widowiska to muzyka Wojciecha Kilara ilustrowana tańcem, gdzie znowu na scenie spotykają się trzy różne zespoły taneczne, prezentujące doskonałą, skomplikowaną, wysokich lotów choreografię. Następnie oratorium Józefa Świdra – wspaniałe dzieło śląskiego kompozytora napisane pół wieku temu, z okazji 50. rocznicy III Powstania Śląskiego. Znowu ogromne przedsięwzięcie, bo na naszej scenie zagra ten utwór Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Katowicach, orkiestra dęta, a śpiewać będą soliści i 200-osobowy chór złożony z sześciu różnych zespołów. Wszystko to pod batutą dyrektora artystycznego Filharmonii Śląskiej, Yaroslava Shemeta. Z kolei w części trzeciej widowiska proponujemy widzom spotkanie z ambitną twórczością Wojciecha Ciuraja, który od trzech lat – z okazji rocznicy powstań śląskich – wydaje płyty o tematyce powstańczej i stara się zarazić ich treścią młode pokolenia odbiorców, zapraszając do współpracy współczesnych artystów. Wszystkie trzy części widowiska składają się w jedną spójną całość i są jednakowo ważne dla tego wydarzenia.