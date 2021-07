Trzeba mieć frajdę ze studiowania – mówi prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Już drugi raz rekrutacja na polskie uczelnie odbywa się w cieniu pandemii. Czy można powiedzieć, że w tym czasie wzrosło zainteresowanie studiami, że młodzi ludzie chętnie decydują się na kontynuowanie nauki?

Przyglądamy się wstępnym wynikom rekrutacji i na razie nie widzimy żadnych wahnięć w jedną czy w drugą stronę. Poziom zainteresowania poszczególnymi kierunkami jest mniej więcej podobny jak w ubiegłym roku. Ale ciekawi nas bardzo reakcja młodych ludzi na możliwość tradycyjnego studiowana, bo przecież oni spędzili ponad rok na nauce zdalnej, poza szkolnymi murami.

Jak mogą wyglądać zajęcia w nowym roku akademickim?

Jeśli chodzi o formę kształcenia, to zakładamy, że będzie ona stacjonarna. Gdyby się okazało, że grozi nam jakieś niebezpieczeństwo związane z kolejną falą koronawirusa, to pewnie część zajęć trzeba będzie ograniczyć od formy zdalnej. Mam na myśli przede wszystkim wykłady, które gromadzą największą ilość studentów. Przygotowujemy się jednak do powrotu do kształcenia rzeczywistego, ponieważ jest ono najbardziej efektywne. To jest jedna z lekcji, jaką dało nam nauczanie w epidemii. Dzięki technologii udało się uratować ten rok, zarówno w szkołach, jak i w uczelniach, ale kontynuacja tego typu kształcenia przyniosłaby szkodę i studentom, i uczniom.