Trzeci dzień Fest Festivalu 2022 w Parku Śląskim. Dziś koncerty m.in.: Rudimental, Sokoła oraz Beaty i Bajmu!

Fest Festival 2022. Piątek

To już finałowy weekend trzeciej edycji Fest Festiwalu, a frekwencja na imprezie w Parku Śląskim jest imponująca. W piątek pierwsze koncerty zaczęły się między 14.00 a 15.00 aż na czterech festiwalowych scenach. Mimo tego, że zabawa w festiwalowym miasteczku, prawie w ogóle się nie kończy, to pierwszy bardzo mocny akcent miał miejsce o godzinie 18.00, kiedy na Scenie Głównej pojawiła się jedna z największych gwiazd tegorocznej edycji - brytyjska drum and bassowa supergrupa - Rudimental, których największe hity to m.in. „Feel the Love”, „Not Givin' In”, „Right Here” i „Waiting All Night”.