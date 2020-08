Trzeci Portugalczyk w Zagłębiu Sosnowiec. W dwóch ostatnich sezonach był królem strzelców

Gonçalo de Almeida Gregório w Zagłębiu Sosnowiec

Urodzony w Lizbonie 25-letni Gonçalo de Almeida Gregório ostatnio był zawodnikiem FC Pacos Ferreira, który to klub awansował w 2019 roku do portugalskiej ekstraklasy. Zawodnik został pozyskany z FC Pacos Ferreira na zasadzie transferu definitywnego. To trzeci Portugalczyk, który trafił w letniej przerwie w rozgrywkach do Sosnowca po pomocnikach João Oliveirze i Martimie Mai.

W trakcie dwóch ostatnich sezonów Gonçalo de Almeida Gregório był wypożyczany do klubów grających na na trzecim poziomie rozgrywkowym - Casa Pia i Braga B. W obu tych zespołach kończył rozgrywki z tytułem króla strzelców. Łącznie w ostatnich dwóch sezonach strzelił 44 bramki. Gdyby nie perturbacje związane z pandemią, ten wynik byłby z pewnością jeszcze lepszy.

Zanim Gonçalo de Almeida Gregório związał się z Zagłębiem dostał oferty gry w ekstraklasie Cypru i Angoli. - Te oferty zawodnik odrzucił, gdyż widział większe możliwości promocji w naszym klubie - powiedział Robert Tomczyk, dyrektor sportowy Zagłębia.