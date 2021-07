Trzecia dawka Pfizera przeciw COVID-19? Firma złoży w tej sprawie wniosek o zatwierdzenie

Badania, które zostały przeprowadzone w firmie Mikael Dolsten wykazały, że trzecia dawka może wywołać od 5 do 10 razy więcej przeciwciał w organizmie pacjenta. Aktualne dane pochodzące z Izraela i Wielkiej Brytanii dowodzą, że szczepionki BioNTechu i Pfizera skutecznią chronią przed wariantem Delta. Natomiast szef firmy Mikael Dolsten podkreśla, że trzecia dawka miałaby tę skuteczność zwiększyć.

Szef wydziału badań i rozwoju firmy Mikael Dolsten poinformował, że w sierpniu zamierza złożyć wniosek do Agencji Żywności i Leków o dopuszczenie do użytku trzeciej dawki szczepionki Pfizer.

Jak wygląda sytuacja epidemiczna w USA?

Do tej pory w USA zaszczepiło się w pełni 48 % obywateli. Choć tak jak u nas w kraju, istnieją regiony, gdzie procent osób w pełni zaszczepionych jest zdecydowanie niższy, to np. południowe stany USA. 8 lipca Centra Kontroli i Prewencji Chorób poinformowały, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki o 10 % wzrosła liczba nowych zakażeń w porównaniu do poprzedniego tygodnia, a ponad 90% z tych przypadków pochodzi od osób niezaszczepionych.