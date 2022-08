Trzeźwość to nie tylko brak nadużywania alkoholu. O jej roli w społeczeństwie i genezie sierpniowej abstynencji ROZMOWA z ks. Brząkalikiem

Niektórzy mówią, że sierpień jest miesiącem trzeźwości. Czy to nie jest pewne nieporozumienie? Przecież trzeźwi powinniśmy być cały rok.

To święta prawda. Bardzo często mylimy trzeźwość z abstynencją. Albo inaczej – rozumiemy je bardzo opatrznie. Miesiąc trzeźwości urodził się w czasie, kiedy w sierpniu masowo pielgrzymowaliśmy. Właściwie cała Polska pielgrzymowała – nie tylko na Jasną Górę. To były dobre i potrzebne okazje, by prosić o trzeźwość i zobowiązywać się do niej. Nie ulega wątpliwości, że problem nadużywania alkoholu nie jest problemem świeżym - on funkcjonuje niemal od zawsze. Pielgrzymki były sposobnością nie tylko do modlitwy, ale i przypominania o trzeźwości. W tamtych czasach alkohol był na porządku dziennym, sporo pito też w pracy. Nie powiedziałbym jednak, że jakoś wiele się zmieniło. Nasze czasy są chyba nawet bardziej naznaczone alkoholem.