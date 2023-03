Trzy nominacje do nagrody Fryderyk dla Zespołu „Śląsk”

W kolejnym etapie Akademia Fonograficzna zdecyduje o tym komu zostaną przyznane statuetki. Głosowanie jest tajne i odbywa się drogą elektroniczną. Każdy członek Akademii może oddać maksymalnie 1 głos w danej kategorii. Do udziału w jej pracach zaproszeni zostają wszyscy nominowani i laureaci Nagród FRYDERYK we wcześniejszych edycjach.

Najbardziej prestiżowe nagrody muzyczne

Od początku istnienia Akademia podzielona jest na trzy sekcje: muzyki poważnej, jazzowej i rozrywkowej. Każdy członek Akademii może należeć wyłącznie do jednej sekcji i w ramach tej sekcji głosuje na zgłoszone do konkursu pozycje. Dziś w Akademii zrzeszonych jest ponad 1600 wokalistów, instrumentalistów, autorów, kompozytorów, producentów i realizatorów dźwięku, reżyserów wideoklipów, przedstawicieli branży fonograficznej oraz dziennikarzy muzycznych.

Sukcesy sprzedażowe

Przypomnijmy, że wydawnictwa są wspólnym projektem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” i Miuosha, do którego zaproszeni zostali także inni znakomici wykonawcy m.in.: Błażej Król, Bela Komoszyńska, Ralph Kamiński, Igor Herbut, Natalia Grosiak, Julia Pietrucha, Tomasz Organek, Jakub Józef Orliński, Andrzej Smolik, Marcin Wyrostek, Kayah czy duet Kwiat Jabłoni. 16 lutego 2022 roku Związek Producentów Audio Video poinformował na swojej stronie internetowej o przyznaniu albumowi „Pieśni współczesne” tytułu pierwszej Platynowej Płyty. W imieniu Zespołu „Śląsk” wyróżnienie odebrał Dyrektor Zbigniew Cierniak.

24 września zaś w Cavatina Hall w Bielsku Białej odbyła się premierowa projekcja filmu MIUOSH x Zespół „Śląsk” – „Pieśni współczesne (live at Cavatina Hall)” - pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych na świecie zapisów koncertowych zrealizowanych w technologii Dolby Atmos. Album oprócz muzyki zawiera również dostęp on-line do materiałów dodatkowych w postaci cyfrowej, m.in. do filmu koncertowego ukazującego kulisy prac nad produkcją tego wydarzenia oraz zapis video koncertów, które odbyły się w nowo otwartej sali koncertowej Cavatina Hall w Bielsku-Białej. Wydawnictwo promują także wcześniej opublikowane single „Utopiec” z udziałem Beli Komoszyńskiej oraz klip do piosenki „Wołanie” nagranej z Królem.