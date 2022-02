Trzy nowe metrolinie w Katowicach, Gliwicach i Piekarach zostaną uruchomione 12 lutego. Sprawdź rozkład jazdy M100, M104 i M28

Jak przypomina Zarząd Transportu Metropolitarnego, do tej pory uruchomionych zostało 12 linii metropolitalnych, które połączyły 24 miasta GZM. Wkrótce, bo od soboty (12 lutego), w trasę wyjadą trzy kolejne. M28 połączy Piekary Śląskie z Katowicami. Bezpośrednie połączenia pojawią się też pomiędzy Gliwicami a gminą Pilchowice (M104) i Sośnicowicami (M100).

– Współpracując z gminami, stopniowo uruchamiamy kolejne połączenia metropolitalne, których celem jest usprawnienia podróżowania po Metropolii. Metrolinie z założenia to połączenia, które mają zapewnić większa liczbę kursów, w równych odstępach czasu niemal przez całą dobę – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu Metropolii.

Metrolinie to nowe linie autobusowe na Śląsku i w Zagłębiu. Co się zmieni?

– Niestety ze względu na bardzo duże problemy kadrowe wśród kierowców zawodowych, z którymi mierzą się przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, proces uruchomienia wszystkich 31 linii, zwolnił w połowie zeszłego roku. Niemniej podejmując różnego rodzaju działania, aby maksymalnie ograniczać ryzyka z tym związane, wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na obsługę części z pozostałych zaplanowanych metrolinii. Pozwoli to na to, by uruchomić je najpóźniej w ciągu pół roku od podpisania umowy – wyjaśnia.