Trzy ostrzeżenia IMGW dla województwa śląskiego. Prognozowane są burze z gradem oraz wzrost stanów wód w rzekach

Trzy ostrzeżenia IMGW dla województwa śląskiego.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wchodzące w skład Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, wydało ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem. Ma obowiązywać od godziny 20.00, dnia 26 lipca br, do 7.00 dnia następnego. IMGW podało, że szansa na wystąpienie zjawiska to aż 80%. Burzom mają miejscami towarzyszyć opady deszczu do 40 mm oraz porywisty wiatr osiągający nawet 85 km/h.

Zagrożone są powiaty: