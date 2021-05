Trzyletni Kubuś z Rybnika jest nieuleczalnie chory. Rehabilitacja chłopca jest bardzo droga. Ruszyła zbiórka

Dziecko choruje na raka? Szkoda tracić czasu na dr Google’a. Pomoże portal onkorodzice.pl

Takiego miejsca w polskiej przestrzeni internetowej do tej pory brakowało. Dzięki staraniom Fundacji ISKIERKA, 15 lutego br. ruszył profesjonalny portal internetowy, adresowany przede wszystkim do rodziców dzieci chorych onkologicznie. To kopalnia wiedzy na temat nowotworów dziecięcych. Zadaniem tej platformy jest ułatwić rodzicom kontakt z lekarzami i specjalistami oraz pomóc uzyskać odpowiedzi na wiele trudnych kwestii związanych z onkologią dziecięcą.