Tu dzieją się książki! Przed Biblioteką Śląską w Katowicach stanęły pufy i leżaki. Teraz książki można czytać też na dworze

Czarne leżaki Biblioteki Śląskiej - Tu dzieją się książki!

Biblioteka Śląska w Katowicach udostępniła dla czytelników leżaki i miękkie siedziska. Przed gmachem biblioteki można wygodnie usiąść i poczytać książkę, albo się pouczyć, a przy okazji opalić się lub po prostu pobyć na dworze. Tu dzieją się książki. Czarne leżaki właśnie z takim napisem można zobaczyć tuż przed wejściem do Biblioteki Śląskiej.

W wtorek, 8 czerwca, w południe nikt nie korzystał z leżaków, ale z pewnością przypadną one do gusty śląskim czytelnikom. Niektórzy jednak zgłaszają, że przy leżakach przydałby się także parasol, by móc schronić się w cieniu. Jak pokazuje Biblioteka Ślaska, wcale nie trzeba wyjechać nad morze lub nad wodę, by odpocząć na leżakach i sięgnąć po ulubioną książkę.

Oto reakcje czytelników na leżaki przed Biblioteką Śląską:

"Jeszcze tylko parasol przeciwsłoneczny i relaks z książką jak znalazł... Bo wbrew pozorom nadmiar słońca jest szkodliwy..." - komentuje pan Zbigniew