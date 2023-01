TU KOBIETY ŻYJĄ NAJDŁUŻEJ. Oto 25 miast i powiatów w Polsce, gdzie panie średnio żyją najdłużej. Znacie te miejscowości?

W tych 25 miastach i powiatach w Polsce kobiety żyją najdłużej! Podajemy średnie długości życia

Kobiety w Polsce żyją dłużej od mężczyzn: to żadna tajemnica. Choćby dlatego, że są mniej podatne na wiele chorób związanych z układem krążenia i układem oddechowym, które są głównymi przyczynami zgonów u mężczyzn. Kobiety równie bardziej dbają o swoje zdrowie i lepiej radzą sobie z stresem. Również różnice w stylu życia między mężczyznami a kobietami mogą przyczyniać się do różnic w długości życia.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku średnia długość życia kobiet w Polsce wyniosła 81,1 lat, podczas gdy dla mężczyzn było to 74,9 lat

A jak się mają panowie?

Jak wygląda długość życia kobiet w Europie?

Dane z WHO potwierdzają że w Europie i na świecie kobiety również żyją dłużej od mężczyzn, różnica ta wynosi około 5 lat. W Niemczech, na przykład, średnia długość życia kobiet wynosi około 83 lat, podczas gdy dla mężczyzn jest to około 78 lat. We Francji, kobiety żyją średnio około 85 lat, podczas gdy mężczyźni żyją średnio około 78 lat. W Wielkiej Brytanii, średnia długość życia kobiet wynosi około 82 lat, podczas gdy dla mężczyzn jest to około 78 lat. W większości państw Europy, różnica w długości życia między kobietami a mężczyznami jest podobna do tej w Polsce i wynosi od 4 do 6 lat.