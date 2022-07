Tu nie prowadzi żaden szlak! Mięguszowiecki Szczyt – wyprawa dla doświadczonych turystów. Zobacz ZDJĘCIA z wycieczki

Tatry – czy wolno chodzić poza szlakiem?

Wbrew powszechnej opinii odpowiedź na pytanie czy w Tatrach wolno chodzić poza szlakiem jest twierdząca. Należy jednak spełnić pewne warunki. W najwyższych polskich górach turystyka pozaszlakowa jest dozwolona w miejscach, które przeznaczone są do uprawiania taternictwa. Nie oznacza to oczywiście, że wyjście poza szlak zawsze będzie wymagało raków, haków i lin. Są miejsca, w których specjalistyczny sprzęt taterniczy nie jest konieczny. By zejście ze szlaku w Tatrach było zgodne z przepisami, przed wyjściem na wycieczkę konieczne jest wpisanie się do jednej z książek wyjść taternickich. Można je znaleźć w schronisku nad Morskim Okiem, a także w Pięciu Stawach, Murowańcu oraz na Kasprowym Wierchu. Zgłoszenia można również dokonać elektronicznie na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. A o tym, że znajdujemy się na obszarze chronionym trzeba zawsze pamiętać. Przed zejściem ze szlaku należy obowiązkowo zapoznać się z regulaminem TPN-u.