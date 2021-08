Tu w sierpniu będzie tłok. TOP 7 krajów, do których Polacy najchętniej na wakacje latem 2021. Włochy poza listą, Polska rządzi

Jeszcze na początku sezonu w najpopularniejszej wśród polskich turystów konfiguracji wakacyjnego wypoczynku – a więc samolotem (ponad 90 proc.), hotel co najmniej 4* (ok 50 proc. klientów biur podróży) lub 5* (od 23 do 27 proc. w zależności od roku) i wyżywieniem all inclusive (ok 75 proc.) lub HB (kilkanaście proc.) ceny ofert wypoczynku wyglądały atrakcyjnie: 8 dni w bułgarskich kurortach z przelotem można było kupić od ok. 1300 zł, egipskich od niecałych 1500 zł (4*, HB), tureckich – od niecałych 1600 zł (4*, AI) a greckich i hiszpańskich – od ok 1750 zł (4*, HB). Dziś to ok. 200 zł więcej. Ale i tak taniej, niż przed pandemią, w wakacje 2019. Średni koszt wypoczynku w porównaniu do wakacji 2019 w wypadku Grecji spadł o ok. 300 zł, Turcji – ponad 400 zł, Bułgarii – o ok. 300 zł, Egiptu – o ok. 250 zł a Hiszpanii – o ok. 500 zł. Wtedy wakacje średnio kosztowały w biurach podróży 2550 zł, obecnie 2250.