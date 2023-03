Tu w Śląskiem powstało najwięcej mieszkań w styczniu 2023 roku. Możecie być zaskoczeni, kto jest na czele, a kto na końcu listy

W tych śląskich miastach powstało najwięcej mieszkań

Według wstępnych GUS w styczniu br. oddanych zostało do użytkowania w województwie śląskim 1529 mieszkań, czyli o 479 (o 45,6 proc.) więcej niż przed rokiem i o 486 (o 24,1 proc.) mniej niż w grudniu ub. roku. W kraju oddanych został z kolei łącznie 18 tysięcy 244 mieszkań. To więcej niż w styczniu ub. Roku (o 9,1 proc.) i mniej niż w grudniu ub. roku (o 25,1 proc.).

Najwięcej mieszkań przeznaczono na wynajem

Najwięcej mieszkań przekazali do użytkowania inwestorzy w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 751. To więcej niż w analogicznym okresie ub. roku o 136,9 procenta, następnie w budownictwie indywidualnym – 669. To natomiast mniej o 8,7 procenta. Mieszkania oddane do użytkowania w województwie śląskim w styczniu 2023 roku stanowiły 8,4 proc. ogółu mieszkań oddanych w całym kraju.