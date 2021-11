Tunel DTŚ w Gliwicach zamknięty. Ekipa filmu Strzępy zablokowała ruch samochodów Martyna Urban

Uwaga, utrudnienia w Gliwicach! Tym razem film Strzępy zablokował ruch w tunelu na DTŚ.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Arek Gola Zobacz galerię (21 zdjęć)

Ekipa filmowa nowej produkcji "Strzępy" wybrała kolejną lokalizację do kręcenia w Gliwicach. Tym razem do nagrań wybrany tunel na Drogowej Trasie Średnicowej. Utrudnienia na tym odcinku potrwają od środy, 24 listopada od godziny 19 do czwartku do godziny 5. Jakimi drogami został wyznaczony objazd?