Turniej im. Gerarda Cieślika wygrała Pogoń Szczecin. 256 dzieci z 16 drużyn rywalizowało w Chorzowie ZDJĘCIA

Turniej im. Gerarda Cieślika wygrała Pogoń. 256 dzieci z 16 drużyn rywalizowało w Chorzowie

Turniej imienia Gerarda Cieślika znów wrócił do Chorzowa. Na obiektach Ruchu od piątku do niedzieli rywalizowało 16 drużyn chłopców do lat 13. W sumie przez boiska na Cichej przewinęło się 256 dzieci.

