Turniej Orlen Open Polska juniorów w Bytomiu. W przeszłości grali nim Iga Świątek i Hubert Hurkacz Tomasz Kuczyński

Od wtorku 9.08.2022 r. utalentowani tenisiści i tenisistki do lat 18 będą rywalizować na kortach Górnika Bytom w turnieju Orlen Open Polska. Po raz drugi z rzędu będzie to impreza o najwyższej randze w cyklu ITF Juniors, a wystartują w niej zawodnicy i zawodniczki z pięciu kontynentów. Turniej potrwa do niedzieli 14 sierpnia.