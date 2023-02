Turniej Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku: Zapisz drużynę i zdobądź nagrodę

Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku to największy dziecięcy turniej w Europie. W rozgrywkach co roku udział biorą tysiące dzieci z całej Polski, które wspólnie cieszą się grą w piłkę i uczą przeżywania sportowych emocji w atmosferze wzajemnego szacunku. Aspekt wychowawczy to tylko jeden z kilku powodów, dla których warto zgłosić do turnieju drużynę. Zapisy do XXIII edycji imprezy trwają do 28 lutego. Wśród szkół, które wyślą zgłoszenia zostanie rozlosowanych 5 nagród specjalnych - zestaw 10 piłek.

W tym roku do rywalizacji w zawodach mogą przystąpić wyłącznie drużyny szkolne, dziewcząt i chłopców, w trzech kategoriach wiekowych: do 8, 10 i 12 lat. Zapisy prowadzone są na stronie internetowej, na której dostępny będzie też harmonogram rozgrywek. Pierwszy etap rywalizacji najmłodsi piłkarze i piłkarki rozpoczną w marcu 2023 roku.

Zawody rozpoczną się eliminacjami na szczeblu gminnym i powiatowym, które odbędą się w marcu i kwietniu 2023 r., a zwycięzcy awansują do rundy wojewódzkiej zaplanowanej na maj 2023 r. Najlepsze 16 drużyn w kraju, po jednej z każdego regionu – w kategorii U-10 i U-12 wśród chłopców i dziewcząt - wystąpi w finale ogólnopolskim w Warszawie.