Turyści wrócili w Beskidy. Szczyrk w weekend zapełnił się gośćmi dzięki pięknej pogodzie

Ale to nie otwarcie hoteli przyciągnęło turystów do Szczyrku (niewielu bowiem było chętnych na nocleg z soboty na niedzielę), lecz piękna, słoneczna pogoda, jakiej w weekend w Beskidach dawno nie było.

- Wczoraj było mało ludzi, bo było zimno. Dzisiaj coś się ruszyło. Ale to nie jest to, co zazwyczaj działo się w maju. Choć i tak jest lepiej niż w majówkę, kiedy było zero turystów, bo padał deszcz i śnieg - stwierdziła Anna Zawartka, która w centrum Szczyrku prowadzi park linowy Beskid Park.

- Pierwszy weekend tej wiosny z taką ilością turystów. Choć do pełni szczęścia jeszcze brakuje. Korków nie było... Jak są korki, to dla nas jest dobrze - dzielili się swoimi spostrzeżeniami Agnieszka Laszczak i Karol z foodtrucka Bafra Kebab Szczyku. Co ciekawe, takie foodtrucki w czasie pandemii rosną w w beskidzkich miejscowościach jak grzyby po deszczu.

Kubica Grzegorz przyjechał do Szczyrku wraz z rodziną z Czechowic-Dziedzic. - Ciepło się zrobiło, to przyjechaliśmy. Ile można siedzieć w domu? My tam jeszcze mamy ogródek, ale ci co mieszkają w blokach, to przeżywali koszmar. Wybraliśmy Szczyrk, bo blisko, jest gdzie pospacerować. Później jeszcze robimy objazdówkę - przez Wisłę i Ustroń wracamy do domu - powiedział nam pan Grzegorz.