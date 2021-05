Turza Śląska: 58-latek zatruł się przy pożarze kotłowni domu. W Wodzisławiu Śl. z powodu czadu do szpitala trafiła 19-letnia kobieta

Jeszcze przed przybyciem strażaków ogień próbował ugasić 58-latek. Przez silne zadymienie źle się poczuł, a służby zdecydowały o jego transporcie do szpitala na badania. Pozostałym lokatorom nic się nie stało, opuścili budynek przed przybyciem strażaków.

To nie była spokojna noc. W niedzielę (23.04) o godz. 4.30 straż pożarna pognała na sygnale do domu jednorodzinnego przy ul. Zwycięstwa w Turzy Śląskiej. Powodem był pożar w kotłowni.

- Pożar ugaszono jednym prądem wody. Straty ograniczyły się do pomieszczenia kotłowni, korytarza prowadzącego do niej, dym wydobywający się z okien nieznacznie uszkodził też elewację budynku - mówi bryg. Jacek Filas, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Wodzisławiu Śl.

Wodzisław Śl.: Czad na XXX-Lecia

W weekend strażacy zostali również wezwani do czadu. Wszystko zaczęło się od gorszego samopoczucia 19-letniej kobiety w jednym z mieszkań na osiedlu XXX-Lecia w Wodzisławiu Śl. Szybko okazało się, że odpowiedzialny za to jest tlenek węgla. Kobietę przetransportowano do szpitala na badania.

Czad wydobywał się z niesprawnego piecyka gazowego. Do czasu jego naprawy i kontroli zakazano użytkowania urządzenia.

W weekend strażacy interweniowali również przy pożarze sadzy w kominie domu przy ul. Bieni w Wodzisławiu Śl. Nikt nie został poszkodowany, uniknięto też większych strat.