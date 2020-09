Twaróg na początek szkoły: Nauczycielu, tylko nie jęcz. Dzieci i tak mają bigos w głowach

Wszyscy boimy się tego, co nastąpi. W szkołach jakieś dziwaczne uniwersum. Tu możesz chodzić, tam nie możesz, na lekcjach osobno, w kościele razem, umyj ręce, odsuń się, zamykamy okno, otwieramy okno, nie dotykaj, idź sam, rodzicom wstęp wzbroniony, szatni nie ma. Pandemia i konieczność przestrzegania wymogów sanitarnych wymuszają zachowania nienaturalne. Konieczne – wyraźnie to powiedzmy - ale nienaturalne.

Dla dzieci to bardzo trudne. Co drugi głupszy dorosły nie był w stanie pojąć, jak działa maseczka i jak rozprzestrzenia się wirus, nie rozumiał dystansu społecznego i pytał dramatycznie w internecie, „jak można być chorym bezobjawowo?”. Jak więc można wymagać od dzieci, by dobrze wszystko rozumiały? I nie traciły głowy, skoro wszystko wywróciło się do góry nogami?

W gospodarce dół, w firmach zwolnienia, przed nami grypa, więcej koronawirusa i jeszcze więcej rozedrgania. Nauczyciele - dokładnie tak jak murarze, bankowcy, kierowcy i ekspedienci - mają dość i obawiają się tego, co nastąpi. Martwią się o siebie, o dzieci, ciąży im odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa.