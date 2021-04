Twaróg: Plan likwidacji górnictwa, daty, pieniądze, mrzonki, fantazje

Po pierwsze, należy pamiętać, że umowa, która sięga aż roku 2049 (likwidacja ostatnich kopalń węgla: Chwałowice, Jankowice, Sobieski, Janina, Bogdanka; odrębnie traktowane są kopalnie JSW) to mrzonki i fantazje. Nikt bowiem w takiej perspektywie czasowej nie jest w stanie powiedzieć niczego konkretnego o sytuacji naszego regionu świata (a co dopiero Śląska) w kontekście rozwojowym, ekonomicznym, klimatycznym, technologicznym.

Co więcej, nikt nie jest w stanie dziś odpowiedzieć na pytanie, czy nie zmienią się cele klimatyczne, nie mówiąc o konkretnych kosztach emisji, podobnie, jak nie jest do końca jasne - by uprościć - z czego produkować będziemy prąd. Słuszne są więc przewidywania rozumnych ekspertów, że umowa dość szybko (po propagandowym jej wykorzystaniu) może trafić na półkę i się kurzyć. A kopalnie będą istniały bądź nie - w zależności od sytuacji biznesowej i geologicznej (bo więcej węgla, po który łatwo sięgnąć, nie będzie).

Po drugie, należy pamiętać, że całą tę umowę musi zaakceptować Komisja Europejska. A to dlatego, że jest tam zaszyta spora pomoc publiczna. Znający się na rzeczy prawnicy z ClientEarth zwracają uwagę, że „w prawie unijnym istnieją szczegółowe przepisy dotyczące pomocy publicznej dla górnictwa węgla kamiennego i aktualnie nie przewidują one możliwości przyznawania pomocy operacyjnej dla działających kopalń. Dodatkowym utrudnieniem jest okoliczność, że obecnie Komisja Europejska, badając proponowane przez państwo środki pomocowe, analizuje ich wpływ na klimat, a unijne prawo konkurencji znajduje się w procesie dostosowania do celu neutralności klimatycznej do 2050 roku”.