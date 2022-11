Twierdza Światła czeka na odwiedzających Zamek Ogrodzieniec. Niesamowite iluminacje opowiadają o historii tego miejsca

Co zobaczą turyści w ramach Twierdzy Światła

Najbliższe wydarzenia na Zamku Ogrodzienieckim

II edycja Twierdzy Światła, to nie tylko stateczne iluminacje, posadowione na tle majestatycznych, podświetlonych ruin Ogrodzienieckiego Zamku. To także małe eventy uprzyjemniające zwiedzanie i pozwalające na poznanie historii ruin w nieco mniej tradycyjny sposób. Już w sobotę 3 grudnia zwiedzający będą mogli wziąć udział we wspólnym ubieraniu choinki, pobawić się z Mikołajem i jego pomocnikami, a także podziwiać walczących w kręgu ognia rycerzy. Oczywiście dla naszych milusińskich przygotowane zostaną słodkie upominki.