Twinpigs w Żorach na sprzedaż. Masz 15 mln zł? Możesz kupić miasteczko westernowe

O zbyciu tego majątku w Żorach mówi się od kilku lat. Na sprzedaż został wystawiony już rok temu, było zainteresowanie, ale ostatecznie transakcja nie doszła do skutku. Żory, które posiadają 100 proc. udziałów w spółce Nowe Miasta zarządzającej parkiem atrakcji, nie chcą już dokładać do działalności. Dziki Zachód był „pod kreską” od dłuższego czasu, a pandemia koronawirusa tylko pogłębiła problem. Straty przynosiły też inne obiekty jak Muzeum Ognia czy park wodny Aquarion, ale to Twinpigs jest największą bolączką. To największy obiekt, generujący spore koszty.