Twoja Twarz Brzmi Znajomo 2023 z piękną DARIĄ MARCINKOWSKĄ. Ale piękność ze Śląska. ZOBACZCIE zmysłową wokalistkę z Łazisk Górnych

Piękna i zmysłowa Daria Marcinkowska z Łazisk Górnych to gwiazda nowej edycji TwojaTwarz Brzmi Znajomo na Polsacie. Ale piękność. ZOBACZCIE

Daria Marcinkowska z Mikołowa na Śląsku to znakomita wokalistka, która zasłynęła z hitów Love Blind oraz Paranoia

Brała również udział w preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji. Dziś, 3 marca, zadebiutuje w nowej edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo na Polsacie. Kim jest piękna Ślązaczka? Zobaczcie, co pokazuje na swoim Instagramie. Jedno jej trzeba przyznać: piękna z niej frelka!

Artystka pochodzi z maleńkich Łazisk Górnych pod Mikołowem

Już w wieku siedmiu lat zapisała się do przykościelnej scholi. Kiedy skończyła 18 lat, wyjechała do Londynu na pięcioletnie studia w London College of Music, gdzie spotkało ją niezwykłe wyróżnienie. W trakcie nauki zaśpiewała m.in. przed szwedzką rodziną królewską. Jesienią 2019 wzięła udział w talent show The Voice of Poland, ale odpadła na etapie tzw. bitew.