Twórcy filmu "Żeby nie było śladów" dotarli do Katowic. Zdjęcia o historii Grzegorza Przemyka kręcone były na katowickim Zawodziu

Całe miasto chodziło tu na frytki. Znika słynna aleja frytkowa

Aleja Frytkowa w Częstochowie to już historia. Dała nazwę Festiwalowi Kultury Alternatywnej Frytka OFF. Aleja Frytkowa, bo było tu bardzo dużo miejsc tzw. małej gastronomii gdzie sprzedawano frytki. To już przeszłość.