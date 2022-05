Twórcy szklanych unikatów z Huty Szkła Gospodarczego w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach nagrodzeni medalami "Gloria Artis"

Wyróżnienia „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznaje minister kultury i dziedzictwa narodowego. W sosnowieckim Muzeum Pałacu Schoena odbyła się uroczystość wręczenia tych odznaczeń. Trafiły do Eryki Trzewik-Drost, Jana Sylwestra Drosta i Bogdana Kupczyka, projektantów związanych z ząbkowicką hutą szkła.

Troje nagrodzonych dąbrowskich twórców to uznane postacie polskiej sztuki użytkowej. Od lat 60.tych XX w. byli związani z Hutą Szkła Gospodarczego „Ząbkowice”. Stworzyli wiele projektów szklanych naczyń, które kiedyś były bardzo popularne i powszechne w wielu domach. Po latach miłośnicy sztuki użytkowej ponownie zwrócili na nie uwagę. Od pewnego czasu „ząbkowickie szkło” jest modne i niemal kultowe, wyszukiwane i chętnie kupowane na internetowych aukcjach czy targach staroci. Gości również na wielu muzealnych ekspozycjach. Dzieła państwa Drostów, do końca sierpnia, można oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.