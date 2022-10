Tych 34 leków brakuje w śląskich aptekach. Sprawdź jakich produktów leczniczych nie dostaniesz. Na liście ważne pozycje!

Brakuje leków w aptekach w województwie śląskim? Czym jest to spowodowane? Powody braków są w tym momencie dość specyficzne dla poszczególnych produktów. Na przykład za brakami antybiotyków ma stać niedoszacowanie zapotrzebowania przez producentów i co za tym idzie - niewystarczająca podaż, a w przypadku Ozempicu używanego przez chorych na cukrzycę, duży wzrost zużycia z powodu stosowania go off-label do zwalczania otyłości.

W związku pogarszającą się sytuacją na rynku aptecznym w zakresie braku dostępności do niektórych produktów leczniczych, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, w piśmie do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, apeluje o wdrożenie kanału informacyjnego pomiędzy lekarzem a farmaceutą pozwalającego na zamianę produktu leczniczego w przypadku jego braku, udostępnienie danych ze ZSMOPL oraz o pilne spotkanie.

