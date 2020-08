Tych miejsc unikajcie w Sosnowcu. Są niebezpieczne. Uwzględnia je Krajowa Mapa Bezpieczeństwa

Sosnowiec to duże miasto. Bezpieczeństwo na jego ulicach ciągle się poprawia. Pilnują go przede wszystkim dzielnicowi, którzy starają się przeganiać osoby pijące alkohol czy bezdomne zaczepiające ludzi.

Jeśli jednak nie mamy takiej wiedzy, to o różnych zagrożeniach informuje także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa przygotowana przez policję. Znajdziemy na niej różne zdarzenia, które miały miejsce w danym miejscu w przeszłości i teraźniejszości. Zaznaczone są tam niebezpieczne tereny. Gdy zerkniemy na mapę i podejrzymy te miejsca, to w wielu przypadkach zaświeci nam się czerwona lampka ostrzegawcza, która powinna skłonić nas do myślenia.