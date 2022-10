Tychy. "5.00. UA". Spektakl ukraińskich artystek w Teatrze Małym. ZDJĘCIA

- Wojna! - krzyknęła do śpiącego męża.

- Nie, to burza - odparł zaspany mężczyzna.

Tak było naprawdę.To dialog z brutalnie obudzonego hukiem wybuchów dnia 24 lutego w sypialni Prysiazhnów w Charkowie. Został przeniesiony do scenariusza spektaklu "5.00 UA", jaki w Teatrze Śląskim - w reżyserii Ukrainki Yulii Maslak, stworzyły artystki ukraińskie, które znalazły schronienie w Polsce. Cały zespół (12 młodych kobiet) zlożony jest z uchodźców.

Yerheniia Prysiazhna jest pianistką z Charkowa. Wojna u niej zaczęła się o 5.20, od bombardowania terenów wojskowych około kilometra od jej domu. To ona obudziła męża słowami, że słyszała wybuchy i że zaczęła się wojna. I to jej mąż odpowiedział, że to pewnie tylko burza. Dopiero, kiedy dezwały się syreny, zaczęła się panika. Następną noc wraz z córką spędzili w piwnicy, wieczorem, przed kolejną nocą, wyjechali. Droga do Lwowa była trudna, a na domiar złego auto psuło się kilka razy. Potem było długie czekanie na dworcu, a następnie 10 godzin w pociągu, a właściwie w chłodnym przejściu między wagonami. Do Polski jechała z mamą, córką i psem. Udało się, dotarły do Katowic.