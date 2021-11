Tychy chcą gościć kobiece Euro 2025 w piłce nożnej kobiet

Polska stara się o organizację mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet 2025. Decyzja o lokalizacji zapadnie 7 grudnia 2022. Na obecnym etapie do wniosku narodowego dopisywane są potencjalne miasta-gospodarze.

Akces do współorganizowania imprezy zgłosiły m.in. Tychy, które gościły już męskie Euro do lat 21 i mistrzostwa świata do lat 20. UEFA postawiła warunek, że stadiony, na których będą rywalizowały piłkarki, muszą mieścić na trybunach co najmniej 15.000 kibiców.

Oprócz Tychów aplikację złoży jeszcze siedem innych miast.

O tym, czy Polska zorganizuje kobiece mistrzostwa Europy, dowiemy się 7 grudnia 2022 roku. Konkurencyjną ofertę złożyły Francja, Ukraina, Szwajcaria oraz - wspólnie - Szwecja, Dania, Norwegia i Finlandia.

Najbliższe mistrzostwa Europy 2022 zostaną rozegrane w Anglii. Reprezentacja Polski nie zdołała się do nich zakwalifikować.