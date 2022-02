Tychy dla uchodźców z Ukrainy. Jest konkretna pomoc, są kontakty

Jeśli w Państwa otoczeniu mieszkają rodziny pochodzące z Ukrainy, to prosimy o przekazanie im informacji, że w poniedziałek o godz. 16.30 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tychach, będzie organizowana grupa wsparcia dla ukraińskich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. We wtorek o godz. 19.00 będzie organizowana grupa wsparcia dla ukraińskich rodziców dzieci w wieku szkolnym

Są posty od ludzi, którzy przyjmują uchodźców i proszą o konkretną pomoc w ich utrzymaniu.



Nasi znajomi z Ustianowej Górnej koło Ustrzyk, prowadzą pensjonat Willa Stasia. Goszczą u siebie uwaga! 50 osób z Ukrainy.

Jedni wyjeżdżają, kolejni przyjeżdżają. Prowadzą też kuchnię dla uchodźców i proszą o wsparcie w postaci produktów żywnościowych takich jak:

- marchew, pietruszka, ziemniaki, makaron, kasza, jajka, cebula, ser biały, ser żółty, ogórki, pomidory, kawa, herbata.

Dużo dzieci - to jakieś słodycze, płatki śniadaniowe, mleko, masło.

Podstawowe kosmetyki, pasta do zębów, szampon, ręczniki papierowe.

Oczywiście dzień/dwa czy tydzień nie ma problemu i dadzą radę . Ale to potrwa. To konkretna pomoc.

Jutro jadę i w poniedziałek kolejne auto, wiec mogę zabrać, jeśli ktoś chce pomóc, to proszę podwieźć jutro, czy w kolejne dni, na Astrów 33 Tychy. Samochody będą jeździć.