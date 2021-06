Tychy. Dramat mieszkańców familoków przy ulicy Katowickiej. Osada Czułów tonie w śmieciach. Mieszkańcy bezradni, co na to administracja? Wojciech Szelc

Ludzie przyjeżdżają w nocy i bezpardonowo wyrzucają co im się podoba - skarżą się mieszkańcy familoków przy ul. Katowickiej w Tychach. Miejsce to miało być wizytówką, a zamiast tego tonie w śmieciach. Stosy odpadów zalegają na samym środku osady Czułów. Choć mieszkańcy zgłaszają sprawę do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, sytuacja pozostaje bez zmian.