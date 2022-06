Tychy. Festiwal "Beksiński na Śląsku". Wystawa prac Zbigniewa Beksińskiego. "Pragnę malować tak, jakbym rejestrował marzenia i sny"

Przez ponad trzy miesiące, od 18 czerwca do 25 września, miłośnicy twórczości polskiego Mistrza dystopijnego surrealizmu będą mogli uczestniczyć w festiwalu „Beksiński na Śląsku”, który odbędzie w Browarze Obywatelskim w Tychach. Najważniejszym punktem programu będzie pierwsza tak obszerna wystawa malarstwa Zdzisława Beksińskiego na Śląsku, w skład której wejdzie 50 wyselekcjonowanych obrazów z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku - wyłącznego spadkobiercy Mistrza, do którego przekazywał tylko te swoje dzieła, które uważał za najlepsze. Ponadto zaprezentowanych zostanie pięć prac z tak zwanej „kolekcji japońskiej” - zbioru obrazów zakupionych na początku lat 90. XX wieku przez kolekcjonerów z Kraju Kwitnącej Wiśni w celu stworzenia Muzeum Sztuki Wschodnioeuropejskiej w Osace. Obrazy te do niedawna były uważane za zaginione.

