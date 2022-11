Tychy. Grupa Speed znowu w akcji. Szereg wykroczeń i utrata prawa jazdy przez kierowcę mercedesa

Policyjna grupa Speed w Tychach na trasie DK1 namierzyła kolejnego pirata drogowego. Kierujący mercedesem 44-letni mężczyzna zwrócił uwagę policjantów, ponieważ przekroczył prędkość i jechał bez włączonych świateł.

Łącznie za wszystkie wykroczenia mężczyzna otrzymał mandat karny wysokości 1100 złotych. Kierujący stracił prawo jazdy, gromadząc 27 punków karnych.

- Apelujemy do kierowców, aby nie lekceważyli zasad bezpieczeństwa na drodze, ponieważ to może doprowadzić do tragedii - przypomina Śląska Policja.