Tychy. Jeep Avenger to Europejski Samochód Roku 2023. Mamy zdjęcia z linii produkcyjnej Jeepa w tyskiej fabryce Stellantis!

W fabryce Stellantis w Tychach produkowany jest Jeep Avenger - Europejski Samochód Roku 2023

Jeep Avenger to pierwszy z trzech nowych modeli, które będą produkowane w Tychach w ramach ogłoszonego w 2020 roku programu rozwojowego firmy. Najprawdopodobniej już latem tego roku, rozpocznie się produkcja drugiego modelu - będzie nim Fiat, a w 2024 roku będzie to Alfa Romeo. Wartość planu rozwojowego to około 170 mln euro.

Jeep Avenger otrzymał tytuł Europejskiego Samochodu Roku 2023. Wyróżnienie otrzymały m.in. Fiat 500 oraz Fiat Panda, również produkowane w Tychach. Czy Jeep powtórzy sukces poprzedników?