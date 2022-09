Tychy, Katowice. Czołowe zderzenie z „elką” na S1. Pasażer przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Wypadek spowodował korki Mateusz Czajka

Koło 9.30 doszło do wypadku na S1. Choć początkowo myślano, że fragment jezdni należy do Tych, miejsce, gdzie doszło do zdarzenia, leży w obrębie Katowic. Jeden z pojazdów uderzył czołowo w jadący z naprzeciwka pojazd nauki jazdy. Są ranni.