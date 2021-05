Tychy. Master Odpady: wyciskają ze śmieci, co się tylko da. Codziennie trafia tu około 500 ton odpadów

- Naszym celem jest ok. 35, nawet 30 proc. odpadów nadających się już tylko na wysypisko - mówi prezes Mieczysław Podmokły. - Możliwości tkwią m.in. w gruzie, który teraz trafia na wysypisko, ale chcemy go również przetwarzać na kruszywo do wykorzystania pod różnego rodzaju budowy.

Wszystko to przyczyniło się do jeszcze większego zmniejszenia odpadów wyrzucanych na wysypisko. W 2020 r., w piątym roku funkcjonowania zakładu, na wysypisko trafiło 43 proc. przyjętych odpadów.

- Mamy już opracowaną dokumentację techniczną wraz z opiniami branżowymi i złożony wniosek do marszałka województwa śląskiego o podniesienie istniejącej rzędnej składowiska o 4 m wysokości. To da możliwość składowania tam odpadów resztkowych, które już nie nadają się do odzysku i recyklingu przez kolejne 4-5 lat, do ok. 2030 roku - mówi prezes Mastera.