Tychy. Pomoc dla obywateli Ukrainy: całodobowa infolinia dla Ukraińców, pomoc w załatwianiu formalności, itp.

Infolinia dla Ukraińców

Od wtorku, 1 marca, przy Punkcie Pomocy Cudzoziemcom przy placu św. Anny w Tychach działa całodobowa infolinia 48 885 531 813 . Jest to numer, z którego mogą korzystać uchodźcy z Ukrainy.

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską

Zbiórka darów

Od 1 marca w Punkcie Pomocy Cudzoziemcom przy pl. Św. Anny 4 codziennie w godzinach 14-18 (w dni robocze) działa punkt, do którego można przynosić rzeczy dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Zbiórki prowadzone są także w tyskich placówkach oświatowych. Lista rzeczy, które można przekazywać jest dostępna na : https://umtychy.pl/ukraina. Warto sprawdzać, jakie są potrzeby w danym momencie.

Załatwianie formalności

UM Tychy pomaga w załatwianiu formalności związanych z nadaniem numeru PESEL. Numer jest wymagany by np. założyć konto bankowe czy podpisać umowę z operatorem sieci telefonicznej, czy uzyskać dostęp do pomocy medycznej. Wystarczy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Tychy na stanowisko numer 7. (Trzeba mieć tylko paszport lub inny dokument tożsamości). Posiadanie numeru PESEL, choć nie jest obowiązkowe, pozwala na szybsze załatwienie wielu spraw.