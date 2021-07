Tychy. Powstanie mural Ryśka Riedla. Prace rozpoczną się w sierpniu. Tak będzie wyglądał

Riedel będzie na muralu trochę schowany, chciało by się rzec autsajder. Do okładki płyty Dżemu z 1993 roku nawiązywał będzie także motyw puzzli i słowa „zawsze warto być człowiekiem” z utworu zespołu o tym samym tytule.

Rysiek Riedel to legendarny wokalista Dżemu. Urodził się w Chorzowie, ale jeszcze w dzieciństwie przeprowadził się z rodzicami do Tychów, z którymi związał się już na resztę życia. Tutaj skończył szkołę, pracował, poślubił Małgorzatę Pol, a po związaniu się z zespołem Dżem, poświęcił się muzyce.

Wiele utworów zespołu urosło do rangi kultowych, artysta nawiązywał w nich często do problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków. One też przyczyniły się do jego śmierci w 1994 roku.