Tychy przeznaczyły ponad 10 mln zł na sport. Które kluby dostały najwięcej pieniędzy

W roku 2022 najwyższe dofinansowanie otrzymał Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. - 4,6 mln zł. Tyski Sport S.A. prowadzący sekcje hokeja i koszykówki GKS Tychy dostał 4,3 mln zł. W 2021 roku obie spółki odpowiadające za rozwój najpopularniejszych w mieście sportów dostały po 200 tys. zł więcej miejskiej dotacji.

- Analizując liczne wnioski, jakie do nas wpłynęły, mamy możliwość zobaczyć jak wiele się dzieje w obszarze sportu w naszym mieście, jak wielkie sukcesy osiągają nasi sportowcy, nie tylko w tych najbardziej popularnych dyscyplinach, ale także w tych niszowych. Dziś spotkaliśmy się w gronie przedstawicieli klubów reprezentujących różne dyscypliny, by pokazać, że Tychy to nie tylko piłka nożna i hokej. Z sukcesów wszystkich tyskich sportowców jesteśmy dumni i w miarę możliwości finansowych gminy, będziemy ich wspierać i stwarzać dobre warunki do rozwoju sportowej kariery – powiedział Maciej Gramatyka, zastępca prezydenta Miasta Tychy.