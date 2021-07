Tychy. Sinice znów na Paprocanach. Kąpielisko zostało zamknięte do odwołania

Niestety tyszanie niezbyt długo cieszyli się możliwością schłodzenia się w wodach Jeziora Paprocańskiego. Z powodu zakwitu sinic, kąpielisko na terenie OW Paprocany zostało zamknięte do odwołania.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach zachęca jednak do korzystania z wodnego placu zabaw oraz kurtyn wodnych.

Problem sinic w tyskim jeziorze powtarza się co roku. Władze miasta próbują temu jakoś zaradzić m.in. poprzez współpracę z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego, którzy doradzili skupienie się na poprawie bilansu wodnego Jeziora Paprocańskiego poprzez zwiększenie ilości wody dopływającej do zbiornika oraz poprawie jakości wód dopływających do zbiornika przez odtworzenie historycznych rozwiązań hydrotechnicznych.