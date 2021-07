Tychy. Święcenie pojazdów w parafii św. Krzysztofa. W uroczystościach brał udział biskup Jolanta Pierończyk

Święcenie pojazdów w parafii św. Krzysztofa w Tychach to uroczystość wyjątkowa - bo to jedyna parafia św. Krzysztofa w archidiecezji katowickiej; bo w mieście, któremu św. Krzysztof patronuje i poświęcenia pojazdów dokonuje biskup. Tradycją jest przejazd ulicami, wzdłuż których ustawione są samochody do poświęcenia.