Tychy. Wiadukt na Grota-Roweckiego zamknięty od 4 maja. Będą objazdy. I to przez kilkanaście miesięcy

Na razie utrudnienia nie dotkną kolei. Pociągi SKR, od dworca głównego do stacjiTychy Lodowisko, jeździć będą normalnie do połowy czerwca. Potem i tu zaczną się zmiany.

Prace przy tym wiadukcie to jedna z większych inwestycji, jaką Miejski Zarząd Ulic i Motów w Tychach zaczyna w tym roku i będzie ją kontynuować do 2022 r. Całość ma kosztować ok.10 mln zł, z czego 3,7 mln zł stanowi dofinansowanie z subwencji ogólnej budżetu państwa.

Bo wiadukt trzeba po prostu rozebrać i postawić nowy. Dotychczasowy nie nadaje się bowiem do remontu.

Prócz całkiem nowego wiaduktu powstanie też kładka dla pieszych i rowerzystów. Zaplanowana jest w odległości ok. 35 m od ul. Grota-Roweckiego po stronie południowo-wschodniej. Ma być gotowa do połowy grudnia br. Warto podkreślić, że nie jest to tymczasowa inwestycja na czas budowy. Kładka pozostanie, choć na nowym wiadukcie wcale nie zabraknie miejsca dla pieszych i rowerzystów. Bo chodniki po obu stronach są oczywiście przewidziane. Wiadukt ma być jednak gotów dopiero w lipcu 2022 r.