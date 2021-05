Tychy. Wiosna w Paprocanach. To idealne miejsce na wiosenne spacery, przejażdżki rowerowe. Mieszkańcy całego województwa spędzają tu czas

Paprocany to jedno z ulubionych miejsc mieszkańców województwa śląskiego. Szczególnie teraz, gdy pogoda sprzyja, można obserwować budzącą się do życia przyrodę. Nie brakuje tu miejsc do jazdy na rowerze, rolkach, czy jazdy konnej. Dukty leśne, które prowadzą do zameczku myśliwskiego w Promnicach. Na tle budzącej się do życia przyrody wygląda wyjątkowo uroczo. Po drodze malowniczych widoków nie brakuje.