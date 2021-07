Tychy. Wyróżnione nagrodą Teraz Polska żłobki i przedszkola SportArt. Ruszają z kolejnym eko projektem dla najmłodszych

- Teraz Polska to jedna z najważniejszych nagród w Polsce. To dla nas wielka radość – jesteśmy przeszczęśliwi. Byliśmy już raz w finale, dlatego wiedzieliśmy co trzeba poprawić i na tym się skupiliśmy. Teraz też nie zamierzamy osiąść na laurach – mówi Paweł Janas, dyrektor oraz założyciel SportArt.

SportArt to pierwsza placówka prowadząca działalność żłobkową i przedszkolną, która otrzymała wyróżnienie w ramach Gali Teraz Polska. Aktualnie, Tyskie przedszkole jest najbardziej utytułowaną placówką tego rodzaju w Polsce. SportArt rozrósł się z rodzinnej firmy do jednej z najbardziej prestiżowych i docenianych, świadczących usługi w zakresie oświaty dla dzieci w wieku od roku do siedmiu lat. Innowacyjne podejście do branży edukacyjnej zostało świetnie odebrane przez dzieci, jak ich rodziców. Idee oparte są na egalitaryzmie, teamspirit oraz stałym dążeniu do lepszej drogi rozwoju dla najmłodszych. Obecnie kształcą blisko 700 dzieci. Już od 10

lat świadczą swoje usługi.