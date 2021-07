Tydzień Kultury Beskidzkiej. Tak bawią się górale! Korowód w Wiśle rozpoczął folklorystyczne święto. Zobaczcie zdjęcia

NOWE Malaga i andaluzyjskie prowincje zachwycają. To piękne krajobrazy, niesamowity klimat i kawał historii. Opowiada Katarzyna Kasperek

Malaga jest drugim co do wielkości miastem Andaluzji. Jako wielki port powstały w fenickiej osadzie Malaca. Malaga może poszczycić się zarówno Katedrą, arabskim zamkiem z XIV wieku, barokowymi ogrodami, rozległą Alcazabą jak również pachnącymi lawendą i ziołami wzgórzami przez które prowadzi wiele turystycznych szlaków. Zaskoczy nas zastana tu spuścizna kulturowa i historyczna oraz niezwykłe krajobrazy, w której rozkochani są turyści całego świata. Uwiedzie wspaniała oferta gastronomiczna i kulinarna. A malownicze krajobrazy wokół Malagi zapewnią nam atrakcji na co najmniej tygodniowy pobyt - pisze Katarzyna Kasperek.