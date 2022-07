Tydzień Kultury Beskidzkiej zbliża się wielkimi krokami. W góralskim święcie wezmą udział zespoły z całego świata

TKB to dużo dobrej energii i wspaniałej zabawy. Każdego wieczoru ze wszystkich głównych scen rozlegnie się TKB-owski hejnał grany na pasterskich trombitach i rozpoczną się plenerowe koncerty, trwające nieraz do późnych godzin nocnych. Jak co roku charakterystycznymi pasterskimi zawołaniami przywitają publiczność górale i góralki, słynący z okraszonej humorem „gadki”. Wśród konferansjerów są m.in. Krzysztof Trebunia-Tutka, Andrzej Maciejowski, Jadwiga Jurasz i Elżbieta Legierska-Niewiadomska.

Zespoły pokażą widowiska ukazujące muzykę, taniec, śpiew, stroje, obrzędy i zwyczaje różnych grup etnograficznych. Przed południem będzie z kolei można wypocząć, słuchając muzyki na rynkach miast, gdzie zagrają tradycyjne kapele ludowe i grupy śpiewacze.

Z kolei na kiermaszach i jarmarkach festiwalowicze znajdą wyroby twórców ludowych, m.in. ruchome ptaszki zwane klepokami, okarynki, zadumane świątki, obrazki na szkle malowane czy bukieciki z bibuły. Festiwalowej atmosfery dopełnią TKB-owskie korowody, w których z miejscowymi grupami góralskimi zatańczą artyści z różnych regionów Polski, a także z innych krajów, takich jak Kolumbia, Indie czy Republika Zielonego Przylądka. Głośno obwieszczą światu, że impreza na dobre rozgościła się w Beskidach.