Tyle zapłacisz za pobyt w sanatorium. Sprawdź, jakie koszty musisz ponieść w ramach kuracji odbywanej w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego!

Tyle zapłacisz za pobyt w sanatorium, który trwa zazwyczaj dwadzieścia jeden dni i jest częściowo refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdy kuracjusz, korzystający z takiej opcji ma pokryte koszty podstawowych zabiegów, ale musi dopłacić do zakwaterowania oraz wyżywienia. Stawka za jeden dzień pobytu w uzdrowisku została określona przez Ministra Zdrowia w odpowiednim rozporządzeniu, a zależy ona od sezonu, w jakim pacjent odbywa kurację. W okresie od 1 maja do 30 września ceny są wyższe, niż od 1 października do 30 kwietnia. Ponadto, dojazd do sanatorium pozostaje w gestii kuracjuszy i nie podlega żadnemu dofinansowaniu. Sprawdź, jakie koszty musisz ponieść w ramach pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego! KLIKNIJ W KOLEJNE ZDJĘCIE

Pixabay